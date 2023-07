Sanofi : accord définitif en vue de l'acquisition de Qunol

(Boursier.com) — Sanofi annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Qunol, une marque américaine leader sur le marché de la santé et du bien-être. Cette opération renforcera la gamme des vitamines, minéraux et suppléments (VMS) de l'activité Santé Grand Public de Sanofi. Les VMS représentent l'une des catégories du marché de la santé grand public qui affiche la croissance la plus rapide et la plus importante aux États-Unis, en particulier dans le segment dynamique du "vieillissement en bonne santé".

Avec des produits comme CoQ10, pour la santé cardiovasculaire et Turmeric pour la santé des articulations, l'entité Santé Grand Public de Sanofi adjoindra à son portefeuille américain une gamme de produits établis et rentables, qui affichent une croissance à deux chiffres et font l'objet d'une demande croissante de la part des consommateurs pour la prise en charge d'affections chroniques. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la volonté de Sanofi de poursuivre des opportunités de croissance et de créer de la valeur pour son activité Santé Grand Public.

Julie Van Ongevalle, Vice-Présidente Exécutive, Santé Grand Public, Sanofi a commenté : "L'acquisition de Qunol enrichit notre portefeuille dans la catégorie "bien-être". Elle cible tout particulièrement le segment en pleine croissance du " vieillissement en bonne santé" et comble une des lacunes de notre portefeuille aux États-Unis, nous donnant ainsi la possibilité de renforcer notre présence sur ce marché et de donner un coup d'accélérateur à notre croissance. Les VMS sont désormais des atouts incontournables pour la santé et le bien-être à l'heure où, depuis la pandémie, la prévention dynamique des problèmes de santé est devenue la norme. Nous sommes ravis d'accueillir Qunol dans nos rangs. L'intégration de ses produits dans notre portefeuille Santé Grand Public s'inscrit dans le droit fil de notre volonté de donner aux personnes les moyens de mieux prendre en main leur propre santé."

Soutenus par des publications scientifiques, les produits CoQ10 et Turmeric de Qunol bénéficient tous les deux d'un solide positionnement sur le marché. La grande qualité et l'efficacité des produits Qunol leur ont permis de se forger un solide capital de marque auprès des consommateurs et des clients et de gagner leur fidélité dans des proportions supérieures à la norme. La marque Qunol tirera parti des ressources de l'activité Santé Grand Public de Sanofi pour étendre ses activités à d'autres affections chroniques et développer son empreinte en dehors des États-Unis.

Peter Boutros, Directeur Général, Qunol a déclaré: "Nous sommes impatients de rejoindre l'équipe Santé Grand Public de Sanofi et de développer des synergies qui permettront de mieux faire connaître nos produits auprès des consommateurs et de notre clientèle. Avec Sanofi, nous avons désormais la possibilité de poursuivre notre croissance aux États-Unis et à l'étranger et de tirer parti de la puissance commerciale de l'activité Santé Grand Public de Sanofi."