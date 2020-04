Sanofi abonde des emprunts obligataires pour 500 ME

(Boursier.com) — Sanofi a réalisé un abondement de deux souches obligataires pour un montant de 500 millions d’euros : 250 millions d’euros d’obligations à taux fixe, portant le montant total de la souche échéance avril 2025 et portant intérêt au taux annuel de 1% à 1 milliard d’euros et 250 millions d’euros d’obligations à taux fixe, portant le montant total de la souche échéance avril 2030 et portant intérêt au taux annuel de 1,50% à 1 milliard d’euros.

La transaction permet à l’entreprise de réduire le coût moyen et d’allonger la maturité moyenne de sa dette.

Sanofi affectera le produit net de l’émission de ces Obligations aux besoins généraux de l’entreprise.