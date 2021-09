Sanofi abandonne finalement son vaccin à ARNm contre le Covid-19

(Boursier.com) — Dans un marché qui pique du nez après une heure d'échanges, Sanofi grignote 0,6% à 82,6 euros. Alors que dans un communiqué de presse, le géant pharmaceutique avait fait part ce matin de résultats intermédiaires positifs dans une étude de phase I/II pour son candidat-vaccin Covid-19 à base d'ARNm, le groupe a décidé de ne pas développer d'essai clinique de phase III pour le produit. "Le lancement d'une phase III ne répondrait pas à un besoin immédiat de santé publique, parce que le produit arriverait trop tard sur le marché", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'entreprise. "Sanofi se concentre donc sur le candidat à protéine recombinante pour répondre aux besoins de la vaccination de rappel", a-t-il ajouté. Ce dernier candidat-vaccin, développé avec le britannique GSK, est en cours d'essai clinique de phase III et pourrait être disponible d'ici décembre.

Outre l'étude de phase III visant à évaluer l'efficacité et la tolérance de ce candidat-vaccin, Sanofi a étendu son programme de développement pour inclure une étude sur le vaccin comme dose de rappel potentielle à large spectre afin de répondre à l'évolution des besoins de santé publique. Des données précliniques récemment publiées ont montré que le candidat avait le potentiel de renforcer très significativement les réponses immunitaires, quelle que soit la plateforme technologique utilisée en primo-vaccination et contre un large éventail de variants préoccupants. Les études consacrées à la vaccination de rappel ont débuté cet été aux États-Unis, en Australie, en France et au Royaume-Uni. Les premiers résultats sont attendus à la fin du 4e trimestre de 2021.

Sanofi ne compte pas pour autant délaisser la technologie ARNm après avoir déboursé 3,2 milliards de dollars le mois passé pour racheter Translate Bio, une entreprise spécialisée dans le développement clinique de médicaments à ARN messager.

"Notre objectif est de libérer le potentiel de l'ARNm dans d'autres domaines stratégiques tels que l'immunologie, l'oncologie et les maladies rares, en plus des vaccins", avait déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi, au moment de la transaction.

La société a annoncé ce mardi l'initiation, en 2022, des études cliniques sur un vaccin contre la grippe à base d'ARNm modifié et a lancé un essai clinique de phase I en juin 2021 pour évaluer un vaccin expérimental à base d'ARNm contre la grippe saisonnière. Cet essai évaluera la tolérance et l'immunogénicité de deux formulations (MRT5400 et MRT5401) d'un candidat-vaccin monovalent contre la grippe, codant pour l'hémagglutinine de la souche A/H3N2 du virus de la grippe et faisant appel à différentes nanoparticules lipidiques.