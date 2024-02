Sanofi a présenté des résultats de phase II de rilzabrutinib au Congrès de l'AAAAI

(Boursier.com) — Des données de dernière heure présentées par Sanofi au Congrès 2024 de l'AAAAI montrent que le rilzabrutinib, un inhibiteur de la BTK par voie orale, permet de réduire significativement le score ISS7 (score hebdomadaire d'intensité du prurit), dès la première semaine de traitement, chez les adultes présentant une UCS modérée à sévère. Les résultats positifs de l'étude de phase II RILECSU montrent que le rilzabrutinib soulage significativement les démangeaisons et l'urticaire des adultes présentant une urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère, dont les symptômes sont inadéquatement contrôlés au moyen d'antihistaminiques anti-H1.

Ces résultats ont été présentés sous forme de poster au Congrès 2024 de l'American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) qui se tient à Washington, DC et forment la base du programme de phase III qui devrait débuter en 2024 dans le traitement de l'UCS et du prurigo nodulaire, qui débuteront en 2024.

Les résultats d'essais pivots de phase III dans le traitement de la thrombocytopénie immunitaire et de phase II dans l'asthme, la maladie à IgG4 et l'anémie hémolytique auto-immune sont attendus en 2024.

Rappelons que le rilzabrutinib est l'un des 12 blockbusters potentiels du portefeuille de développement de pointe de Sanofi en immunologie.