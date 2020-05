Sanofi a placé ses actions Regeneron à 515$

Crédit photo © Regeneron

(Boursier.com) — Sanofi a achevé la vente de ses 13 millions d'actions ordinaires de Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action. Cette opération inclut l'option de surallocation qui a été pleinement exercée par les banques coordinatrices.

Sanofi annonce également le rachat, par Regeneron, de 9,8 millions d'actions ordinaires directement à Sanofi pour une valeur approximative de 5 milliards de dollars.

L'offre publique a permis à Sanofi de vendre l'intégralité de sa participation au capital de Regeneron, exception faite de 400.000 actions de Regeneron que conserve Sanofi, pour un produit brut total de 11,7 Mds$.

L'offre publique et le rachat d'actions n'auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron. La collaboration clinique et commerciale fructueuse entre les 2 entreprises remonte à 2003 et aura permis d'aboutir à la création de 5 traitements approuvés à ce jour. D'autres candidats sont actuellement en développement clinique.

L'offre publique a été menée simultanément aux Etats-Unis et à l'international par l'intermédiaire de banques pilotées par BofA Securities et Goldman Sachs & Co. LLC, coordinateurs globaux de l'opération et teneurs de livre, en collaboration avec Barclays, BNP PARIBAS, Citigroup, J.P. Morgan et Morgan Stanley, teneurs de livre.