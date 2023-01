Sanofi : à la peine

(Boursier.com) — Sanofi sous-performe le marché ce mercredi avec un titre quasi stable à 92,3 euros. En amont de la publication de ses résultats annuels le mois prochain, le laboratoire a indiqué ce matin que les effets de change devraient avoir un effet positif sur ses résultats du quatrième trimestre : il anticipe un effet favorable d'environ 4,5% à 5,5% sur son chiffre d'affaires et d'environ 6% à 7% sur son bénéfice net par action commercial. Sur l'ensemble de 2022, la firme s'attend à un effet de change positif d'environ 6,5% à 7,5% sur ses revenus et d'environ 8% à 9% sur son bpa commercial.

Dans ce même document, Sanofi en profite pour faire un point sur "l'affaire Zantac" aux États-Unis. Le groupe indique rester confiant dans ses défenses légales et s'est félicité de la décision du tribunal fédéral Multi-District Litigation (MDL), début décembre, selon laquelle il n'y a pas suffisamment de preuves que la ranitidine puisse causer les cancers présumés des plaignants. Cette décision a considérablement réduit la portée du litige et étayé les défenses scientifiques de Sanofi face aux allégations avancées. À la mi-décembre, Sanofi a conclu un accord favorable pour résoudre les réclamations de M. Goetz à son encontre (procès en Californie). Sanofi a réglé cette affaire non pas parce qu'elle croit que ces réclamations sont fondées, mais plutôt pour éviter les dépenses et les distractions d'un procès en Californie. Avec ce règlement, Sanofi n'est plus défendeur dans aucune des autres affaires californiennes dont le procès est prévu en 2023, souligne le laboratoire.

Quant aux droits et obligations respectifs de Sanofi en matière d'indemnisation dans le cadre de l'acquisition du produit de Boehringer Ingelheim, ces obligations sont contestées par les parties dans le cadre de l'arbitrage. La sentence arbitrale devrait maintenant être rendue au cours de l'année 2023, au plus tôt à la fin du premier trimestre. Une décision était initialement attendue d'ici la fin de l'année dernière.

Le Zantac, approuvé en 1983, est devenu le médicament le plus vendu au monde en 1988 et l'un des premiers à dépasser 1 milliard de dollars de ventes annuelles. D'abord commercialisé par un prédécesseur de GSK, il a été ensuite vendu successivement à Pfizer, Boehringer puis finalement Sanofi. En 2019, plusieurs fabricants ont cessé la vente du Zantac par crainte que son ingrédient actif, la ranitidine, ne se dégrade avec le temps pour former la NDMA, un produit chimique présent à faible dose dans l'eau et la nourriture, mais connu pour devenir cancérigène à dose plus élevée.