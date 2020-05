Sanofi a l'intention de céder sa participation au capital de Regeneron

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi annonce aujourd'hui son intention de céder sa participation au capital de Regeneron (NASDAQ: REGN) par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron. L'offre publique et le rachat d'actions n'auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron.

Un supplément de prospectus provisoire relatif à l'offre sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6%.

Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique. A l'issue de l'offre et du rachat d'actions de Regeneron, Sanofi détiendra environ 400.000 actions ordinaires de Regeneron, que l'entreprise conservera en soutien de sa collaboration actuelle avec Regeneron1.

"La collaboration entre Sanofi et Regeneron a été l'une des plus productives du secteur pharmaceutique. Elle a permis de créer de la valeur pour nos deux entreprises et surtout, de développer cinq médicaments d'importance majeure pour les patients. Sanofi s'engage à poursuivre sa collaboration avec Regeneron qui s'inscrit toujours pleinement dans notre stratégie globale. Cette décision a été prise en parfait alignement avec Regeneron ", a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. " Cette décision de céder notre participation est cohérente avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra de soutenir l'exécution de notre stratégie d'innovation et de croissance."

Une fois l'offre publique et le rachat d'actions finalisés, la participation de Sanofi au capital de Regeneron cessera d'être comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence. Après retraitement de son résultat net des activités (indicateur non-GAAP) publié antérieurement et le changement de sa définition en vue d'exclure la comptabilisation de sa participation dans Regeneron, le BNPA des activités de Sanofi devrait croître d'environ 5% en 2020 à taux de change constant, comparé à un BNPA des activités retraité de 5,64 euros en 2019, conformément aux perspectives financières indiquées par Sanofi pour l'année en cours.

La collaboration clinique et commerciale fructueuse entre les deux entreprises remonte à 2003 et aura permis d'aboutir à la création de cinq traitements approuvés à ce jour - d'autres candidats étant actuellement en développement clinique. Sanofi est entré au capital de Regeneron en 2004. La décision de Sanofi de céder ses actions ordinaires de Regeneron a été prise en consultation avec Regeneron et la structure envisagée permettra aux deux entreprises de réaliser leurs objectifs respectifs.

Cette opération a été approuvée par les conseils d'administration de Sanofi et de Regeneron.

L'offre publique sera lancée simultanément aux États-Unis et à l'international par l'intermédiaire de banques coordinatrices pilotées par BofA Securities et Goldman Sachs, coordinateurs globaux de l'opération et teneurs de livre.