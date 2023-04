(Boursier.com) — Sanofi a finalisé son acquisition de Provention Bio, Inc. Cette opération ajoute Tzield (teplizumab-mzwv) au portefeuille de produits stratégiques en Médecine Générale de Sanofi, en plus de conforter sa transformation stratégique au profit de produits présentant un profil différencié. Tzield est un médicament contre le diabète, innovant, en pleine propriété et premier de sa classe pharmacothérapeutique. "Il s'agit d'une opération stratégique pour Sanofi, en parfaite adéquation avec notre croissance dans la sphère des maladies immunitaires et notre volonté de développer des médicaments qui modifient le cours des maladies dans des domaines où les besoins médicaux non pourvus sont importants", commente Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif, Médecine Générale, Sanofi

Le 17 novembre, la Food and Drug Administration des Etats-Unis a approuvé Tzield, solution injectable, pour retarder l'apparition de la phase 3 du diabète de type 1, chez l'adulte et l'enfant à partir de 8 ans présentant un diabète de type 1 de phase 2.

L'offre publique d'achat visant toutes les actions ordinaires en circulation de Provention Bio a expiré le 26 avril 2023. La condition de seuil et toutes les autres conditions ayant été satisfaites, Sanofi a accepté, le 27 avril 2023, toutes les actions valablement apportées à l'offre et dont l'ordre d'apport n'avait pas été révoqué. Le paiement de ces actions sera effectué rapidement. Après avoir accepté les actions apportées, Sanofi a finalisé l'acquisition de Provention Bio en procédant à la fusion de la filiale intégralement détenue de Sanofi avec et dans Provention Bio.

Suite à la fusion, toutes les actions ordinaires de Provention Bio qui n'ont pas été apportées à l'offre ont été converties en un droit à recevoir 25$ en numéraire par action (sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire), soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient été valablement apportées à l'offre. A compter du 27 avril 2023, toutes les actions ordinaires de Provention Bio cesseront d'être négociées sur le marché boursier Nasdaq.