Sanofi : 3,68 Md$ pour racheter Principia

Sanofi : 3,68 Md$ pour racheter Principia









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi et Principia Biopharma, entreprise biopharmaceutique cotée sur le Nasdaq et spécialisée dans le développement clinique de traitements pour les maladies auto-immunes, ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi procédera à l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Principia au prix de 100 dollars l'action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,68 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée). Cette opération a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration de Sanofi et de Principia.

Principia a su concevoir et développer un portefeuille étendu d'inhibiteurs BTK en immunologie dans le but de transformer le traitement des patients atteints de maladies auto-immunes.

"Les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) de Principia renforcent les initiatives que déploie Sanofi pour bâtir un portefeuille de médicaments de nouvelle génération aptes à transformer le traitement des maladies auto-immunes et pour accélérer leur développement", explique le Français.

En 2017, Sanofi a noué une collaboration avec Principia aux termes de laquelle Principia a accordé à Sanofi une licence exclusive mondiale pour le développement et la commercialisation de l'inhibiteur BTK '168 dans le traitement de la sclérose en plaques et d'autres maladies du système nerveux central.