Sanofi : 1ère étude positive sur le vaccin contre la grippe associé au vaccin à ARNm contre le COVID-19

(Boursier.com) — Sanofi a obtenu des résultats positifs dans une première étude sur son vaccin contre la grippe associé à une dose de vaccin à ARNm contre le COVID-19 de Moderna.

Fluzone High-Dose Quadrivalent est un vaccin antigrippal quadrivalent hautement dosé, indiqué pour les adultes âgés de 65 ans et plus aux États-Unis et au Canada. Il est également homologué sous le nom de marque Efluelda en Europe, où il est indiqué pour les adultes âgés de 60 ans et plus. Fluzone Haute Dose est le seul vaccin antigrippal qui a démontré une réduction des complications liées à la grippe, telles que les hospitalisations dues à des événements cardiovasculaires et à la pneumonie, sur 10 saisons consécutives chez plus de 34 millions de personnes âgées de 65 ans et plus.

Ces résultats encourageants renforcent les recommandations de co-administration existantes dans le monde entier. L'utilisation concomitante des vaccins COVID-19 et des vaccins contre la grippe est actuellement autorisé dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

"Cette étude est la première à fournir des éléments de preuve en faveur de la vaccination contre la grippe en même temps qu'un rappel d'ARNm COVID-19 chez les personnes âgées. Ces résultats positifs pourraient faciliter la faciliter la mise en oeuvre des campagnes de vaccination contre la grippe et le rappel du COVID-19 dans l'hémisphère nord, en particulier dans cette population à haut risque", déclare le Dr Michael Greenberg, responsable médical des vaccins pour l'Amérique du Nord chez Sanofi.