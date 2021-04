Sanofi : +1

(Boursier.com) — Sanofi regagne du terrain en Bourse (+1% à 87,70 euros) ce vendredi, soutenu par un bon début d'exercice... Le géant pharmaceutique a dégagé au premier trimestre un résultat net des activités en hausse de 14,7% à 2,017 MdsE pour des ventes de 8,591 MdsE (+2,4% à changes constants), portées par le succès de Dupixent et le dynamisme des ventes de vaccins contre la grippe qui ont compensé la baisse des ventes de santé grand public. Le bénéfice par action (BNPA) des activités, une mesure très suivie par les investisseurs, est ressorti à 1,61 euro, en hausse de 15% à changes constants. Le groupe a confirmé viser pour 2021 une hausse autour de 10% de son BNPA des activités à taux de changes constants.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le groupe de 70 à 75 euros tout en restant malgré tout à 'vendre' sur le dossier. Oddo BHF a évoqué pour sa part un T1 "extrêmement solide malgré une base de comparaison défavorable". De quoi valider son avis à 'surperformer' sur la valeur avec un objectif de cours de 101 euros...

"Avec de si bons résultats malgré une base de comparaison difficile et avec la participation de tous les moteurs, nous pensons que le "nouveau" Sanofi, tant attendu, est sur la bonne voie et nous sommes de plus en plus confiants sur le fait que la société pourrait enfin délivrer sa croissance du BPA à un chiffre élevé ou deux chiffres pour les 4 prochaines années", a souligné Bryan Garnier. Compte tenu de la faible valorisation actuelle, le broker a réitéré son conseil à 'achat' et pense qu'il s'agit d'un bon point d'entrée pour les investisseurs...