Sanmina : une année de "croissance saine" ?

(Boursier.com) — Sanmina progresse de 2% avant bourse à Wall Street. Le sous-traitant américain de production électronique a annoncé, pour son deuxième trimestre fiscal 2023 clos début avril 2023, des revenus de 2,32 milliard de dollars, une marge non-GAAP opérationnelle de 5,8% et un bénéfice ajusté par action de 1,59$. Le consensus était de 1,55$ de bpa ajusté trimestriel pour 2,25 milliards de dollars de facturations. Pour le troisième trimestre fiscal 2023, Sanmina anticipe des revenus allant de 2,2 à 2,3 milliard de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action logé entre 1,50 et 1,60$.

"Nous avons enregistré de solides résultats en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre, reflétant l'amélioration continue de l'environnement de la chaîne d'approvisionnement associée à une excellente exécution opérationnelle par notre équipe pour répondre à la demande des clients. L'équipe continue de faire preuve d'une résilience remarquable sur ce marché dynamique", a déclaré Jure Sola, directeur général. "Nous sommes concentrés sur les fondamentaux et confiants dans notre modèle économique. Sur la base de nos résultats pour le premier semestre de l'exercice et de nos perspectives pour le troisième trimestre, notre exercice 2023 s'annonce comme une année de croissance saine".