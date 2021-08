Sanderson Farms racheté par Cargill et Continental Grain pour 4,5 milliards de dollars ?

(Boursier.com) — Sanderson Farms, troisième plus grand producteur américain de poulets, serait proche d'un accord de 4,5 milliards de dollars en vue de sa cession à Cargill et Continental Grain, croit savoir le Wall Street Journal. Il s'agirait donc d'une offre à 203$ par action, d'après le WSJ, qui cite des personnes familières de la question et selon lesquelles le deal serait imminent.