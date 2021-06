Sanderson Farms : ça caquette entre poulets aux Etats-Unis

Sanderson Farms : ça caquette entre poulets aux Etats-Unis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sanderson Farms bondit de 11% à 184,7 dollars à l'ouverture de Wall Street alors que le troisième plus grand producteur américain de poulets étudie la possibilité d'une vente, a rapporté le 'Wall Street Journal'. Citant des personnes proches du dossier, le WSJ affirme que la société a engagé Centerview Partners pour la conseiller. Continental Grain, qui possède Wayne Farms, le sixième plus grand producteur de poulet aux États-Unis, serait particulièrement intéressé par Sanderson, dont la capitalisation boursière dépasse désormais les 4 Mds$.

La demande de blancs de poulet, d'ailes et d'autres produits volaillers s'est envolée avec la levée des restrictions liées à la pandémie et la réouverture des restaurants, ce qui a stimulé les ventes et les prix.

La spéculation sur le titre est d'autant plus forte que Joe Sanderson, le PDG, a déclaré qu'il serait le dernier membre de la famille à diriger l'entreprise, ses filles ne souhaitant pas le faire. Toutefois, les dirigeants ont exprimé par le passé leur inquiétude quant à la sous-évaluation de l'entreprise. En octobre, la société a déclaré avoir rejeté une offre non sollicitée de Durational Capital Management.