Samsung : va investir 360 milliards de dollars d'ici 2026

(Boursier.com) — Samsung ne fait pas dans la demi-mesure. Le géant asiatique prévoit d'investir 450.000 milliards de wons (environ 360 milliards de dollars) d'ici 2026 afin de consolider les activités du groupe, des puces aux TV en passant par les produits biopharmaceutiques, alors que les conglomérats sud-coréens sont aux prises avec une croissance au ralenti et à de multiples goulets d'étranglement dans leurs chaînes d'approvisionnement. Ce montant est 30% supérieur au précédemment plan d'investissement quinquennal de la firme sud-coréenne. Le conglomérat - dont les divisions Samsung Electronics et Samsung Biologics dominent l'économie coréenne - s'est également engagé à créer 80.000 emplois sur la période, principalement dans les semi-conducteurs et les produits biopharmaceutiques.

Dans un communiqué, le groupe a précisé qu'environ 360 .000 MdsW seraient dépensés dans le pays tandis que le reste serait investi à l'étranger. Samsung Electronics a notamment dernièrement fait parler en acceptant de construire une usine de puces de 17 milliards de dollars au Texas, une victoire pour l'administration Biden qui souhaite assurer son approvisionnement en semi-conducteurs.

Le nouveau président Yoon Suk Yeol, qui a entamé son mandat de cinq ans le 10 mai, est un fervent partisan des conglomérats et en a fait un pilier essentiel de ses plans de croissance économique.