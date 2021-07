Samsung : la pénurie de puces en question

(Boursier.com) — Samsung Electronics a présenté ce jeudi une forte hausse de 54% de son bénéfice au deuxième trimestre sur fond de tension des prix des puces électroniques et de forte demande faisant plus que compenser la baisse des expéditions de smartphones par rapport au trimestre précédent... Le bénéfice opérationnel du conglomérat sud-coréen s'est élevé à 9,2 Milliards d'euros entre les mois d'avril et de juin, contre 8.100 Milliards de wons pendant la même période en 2020.

Le premier fabricant mondial de puces et de smartphones s'attend encore une fois à une forte demande de puces au second semestre et à un retour du marché des téléphones portables à son niveau de 2019, avant la pandémie de coronavirus... "Au second semestre, les conditions de marché devraient être favorables à l'activité des composants", souligne la direction. "La demande de puces mémoire devrait être portée par le lancement denouveaux modèles de smartphones et le développement de la 5G devrait soutenir la croissance." Le groupe a prévenu cependant quela pénurie de semi-conducteurs allait continuer de peser sur les prévisions, de même que les incertitudes liées à l'évolution de la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques...