(Boursier.com) — A l'occasion du 'Samsung Galaxy Unpacked', Samsung a annoncé sa série Galaxy S23. Pour la première fois, le S23 sera alimenté par le 'Snapdragon 8 Gen 2' au niveau mondial, ce qui accélère les performances et en fait le Snapdragon le plus rapide jamais apporté à la série Galaxy S23 à travers le monde.

"Cette nouvelle personnalisation définit une nouvelle norme pour l'informatique connectée, incluant des fonctions de jeu de niveau bureau, de photographie de qualité professionnelle et plus encore pour les consommateurs du monde entier" explique le groupe.

C'est la première fois que Qualcomm détient 100% des parts du lancement de la série S, contre 75% pour la série S22, et cela souligne l'engagement mutuel de Qualcomm Technologies et de Samsung à offrir des expériences haut de gamme aux consommateurs sur les appareils phares Galaxy...

Les points forts

Le 'Snapdragon 8 Gen 2' pour Galaxy équipe la série Samsung Galaxy S23 à l'échelle mondiale en lui apportant des performances accélérées, ce qui en fait le Snapdragon le plus rapide de tous les temps et définit une nouvelle norme en matière d'informatique connectée, avec des fonctions de jeu de niveau bureau, de photographie de qualité professionnelle et bien plus encore pour les consommateurs du monde entier.

La série Samsung Galaxy S23 est dotée des meilleures solutions de connectivité de Qualcomm Technologies, notamment le système modem-RF Snapdragon X70, le système modem-RF 5G le plus rapide et le plus intelligent au monde, et Qualcomm FastConnect pour le Wi-Fi à haut débit et à très faible latence, ainsi que les dernières améliorations audio Bluetooth.

Le lancement de la série Galaxy S23 souligne l'engagement mutuel de Qualcomm Technologies et de Samsung à offrir aux consommateurs des expériences de qualité supérieure sur les appareils phares Galaxy.