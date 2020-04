SAMSE rouvre progressivement son réseau, T1 en baisse de 7,5%

Crédit photo © Samse

(Boursier.com) — Le groupe de matériaux de construction et bricolage SAMSE affiche un chiffre d'affaires consolidé de 315,6 ME, pour le premier trimestre 2020, en retrait de 7,5% sur un an. La pandémie Covid-19 a engendré, à compter du 17 mars 2020, des impacts très significatifs sur l'activité, avec la mise en place d'une activité partielle des sites de distribution Négoce et Bricolage.

A compter du 23 mars, environ la moitié des agences a repris une activité réduite à destination de la clientèle professionnelle uniquement et par livraison sur chantier ou par enlèvement drive au dépôt de commandes effectuées au préalable.

Au cours du mois d'avril, la réouverture progressive de l'ensemble du réseau se poursuit. Ainsi, au 23 avril, environ 70 % des agences du Négoce sont ouvertes à la clientèle professionnelle en mode drive uniquement et la moitié des magasins du Bricolage est ouverte au grand public avec des protocoles d'accueils renforcés (contingentement du nombre de clients dans l'espace de vente, distanciation sociale et gestes barrières).

SAMSE estime que la quasi-totalité de son réseau devrait être rouvert à la date du 31 mai, mais les performances commerciales resteront impactées par le manque de fluidité des processus commerciaux et les restrictions nécessaires au respect des normes sanitaires.