Samse renforce sa filière spécialiste TP/EAU

(Boursier.com) — Dans le cadre du développement de sa filière TP/EAU, le Groupe SAMSE annonce être en discussion avancée et exclusive avec la société GEMOISE, distributeur de matériaux pour le bâtiment et les Travaux Publics.

Créée en 1994 et forte de 39 collaborateurs, la société GEMOISE est implantée en région parisienne sur trois sites, SAINT MARD (77), ORLY (94) et CLAIROIX (60). Elle réalise 29,4 MEUR de chiffre d'affaires en 2022.

Cette acquisition permettra au Groupe SAMSE de compléter son maillage territorial et d'élargir l'offre de sa filière TP/EAU avec l'apport de l'activité liée à l'hydraulique des bâtiments.

La filière TP/EAU du Groupe SAMSE confirme sa volonté de se développer sur l'ensemble du territoire national avec une offre spécialisée pour tous les intervenants du cycle de l'eau. L'opération pourrait être finalisée au cours des 3 prochains mois. Le Groupe tiendra informé le marché de l'avancement de ce projet.