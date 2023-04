SAMSE : peu de réaction aux comptes

(Boursier.com) — SAMSE réagit peu, à 188 euros ce vendredi en bourse de Paris. Dans un contexte d'inflation, le chiffre d'affaires de SAMSE s'est établi à 482 ME, soit +6,2% par rapport au premier trimestre 2022.

Le Négoce affiche un chiffre d'affaires de 390 ME, en augmentation de 6,7%, avec une stabilité sur le mois de mars.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage s'élève à 92 ME, en hausse de 4,4%. A fin mars 2023, le marché est également en hausse (+1,9%) selon les indices mensuels communiqués par la Banque de France.

Perspectives

L'environnement économique reste incertain et la visibilité faible.

Le Groupe continue de renforcer sa présence commerciale sur ses territoires et reste ouvert aux opportunités de développement.