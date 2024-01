Samse : léger repli du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Samse s'élève à 1,889 milliard d'euros au 31 décembre 2023, en diminution de -1,2% par rapport à 2022 (-1,6% à périmètre comparable). Cette baisse tient compte d'une inflation toujours positive sur 2023, même si elle tend à se résorber fortement sur la fin de l'exercice.

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce est en retrait de -2,1% sur l'exercice 2023 (-2,6% en comparable), et s'établit ainsi à 1,482 MdE. L'activité Bricolage enregistre une croissance de +2,4%, et reste bien orientée par rapport au marché, qui est en recul (-1,4%) par rapport à 2022 selon les indices mensuels communiqués par la Banque de France.

Perspectives

Les perspectives sur l'année 2024 sont assez pessimistes sur le marché de l'immobilier neuf et restent plutôt bien orientées sur le marché du bricolage et de la rénovation. Dans ce contexte, le Groupe sait pouvoir compter sur sa structure financière solide et sa capacité d'adaptation pour réagir aux fluctuations du marché.

Le Groupe entend poursuivre la stratégie de développement géographique de son réseau de distribution existant. A ce titre, il poursuit ses discussions dans le cadre d'une négociation exclusive (annoncée début décembre 2023) en vue de reprendre la branche négoce du groupe Hérige (VM Matériaux, LNTP, Cominex).