Samse : Le résultat net ressort à 43,1 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe SAMSE s'est établi à 1 milliard d'euros pour le premier semestre 2023, en croissance de 1,5% par rapport à 2022.

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 809 MEUR à fin juin 2023, en augmentation de 0,6%, résultant notamment d'une conjoncture moins favorable.

L'activité Bricolage reste dans une orientation positive avec une activité commerciale en hausse de 4,8% au 30 juin 2023.

Le marché français du Bricolage est en progression plus contenue (+1,8%) par rapport à 2022 selon les indices mensuels communiqués par la Banque de France.

Au 30 juin 2023, le Groupe SAMSE affiche un Résultat Opérationnel Courant de 56,4 ME, en retrait de 18,9% en comparaison d'un premier semestre 2022 particulièrement exceptionnel. Ce recul s'explique également par une contraction de la marge commerciale. Les charges de personnel sont en progression maîtrisées de 2,6% par rapport au 1er semestre 2022. Le coût du risque client augmente sensiblement sur la période (+1,4 ME). Le Résultat Opérationnel Courant de l'activité Négoce s'élève à 48 ME, en diminution de 13,7 ME par rapport au premier semestre 2022.

Le Résultat Opérationnel Courant du Bricolage s'établit à 8,4 ME, soit une croissance de 0,6 ME (soit +7,3%) par rapport à 2022, en lien avec la progression de son activité.

Le résultat opérationnel du Groupe ressort à 54,4 ME au titre du premier semestre 2023, soit une baisse de 15,6 ME par rapport au 30 juin 2022. Le résultat financier se dégrade de 0,6 ME pour atteindre -1,4 ME au 30 juin 2023, compte-tenu de la hausse sensible des taux d'intérêts sur les 12 derniers mois.

La charge d'impôt diminue de 4,5 ME par rapport à 2022, avec un taux d'impôt apparent qui reste stable à 26,4% au 30 juin 2023. La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s'élève à 4,2 ME, en recul de 0,6 ME par rapport à 2022.

Le résultat net ressort à 43,1 ME et affiche ainsi une baisse de 12,4 ME par rapport au premier semestre 2022. Le résultat net part du Groupe s'établit à 41,6 ME, contre 53,9 ME en 2022.

Le ratio d'endettement financier net s'améliore, passant de 52,5% au 30 juin 2022 à 45,0% au 30 juin 2023. Hors IFRS 16, le ratio s'établit à 14,5% au 30 juin 2023 (21,6% à fin juin 2022).

Perspectives

Le secteur de la rénovation semble se maintenir à un bon niveau alors que le marché du neuf, et notamment celui des constructeurs de maisons individuelles, devrait poursuivre sensiblement son repli.

Dans ce contexte économique présentant une faible visibilité, le Groupe pourra compter sur sa situation financière solide et saura faire preuve d'une forte capacité d'adaptation.