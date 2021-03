Samse : le résultat net grimpe de 6,6 ME ; 8 euros de dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe grenoblois Samse s'élève à 1,512 milliard d'euros au 31 décembre 2020, en progression de +0,8% par rapport à 2019 (-0,1% à périmètre comparable).

Du fait d'un rattrapage constant sur le second semestre de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de l'activité Négoce s'établit à 1,161 MdE, en retrait de -2,1% (-2,6% à périmètre comparable). Avec un chiffre d'affaires de 351 ME, l'activité Bricolage est en nette progression sur l'exercice 2020 (+11,9% et + 9,4% à périmètre comparable). Elle a bénéficié d'une croissance très significative depuis le début du mois de mai 2020, après la période de confinement liée à la pandémie Covid-19.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s'établit à 70,6 ME, en progression de +17,6%.

Malgré les incertitudes liées au contexte économique actuel, le Groupe ne remet pas en cause ses perspectives à long terme, notamment dans le cadre des tests de dépréciation des écarts d'acquisition (2,4 ME de dépréciations en 2020 pour 1,5 ME en 2019) et des autres actifs non-courants.

Les pertes relatives au recul du chiffre d'affaires engendré par le premier confinement ont été partiellement compensées par un recours au dispositif de chômage partiel. Le résultat opérationnel s'élève à 70,2 ME.

Fin décembre 2020, le Groupe a concrétisé une opération de cession pour un portefeuille de 8 ensembles immobiliers avec la société foncière Atland Voisin (SCPI). Le produit total de cette cession s'est élevé à 28 ME, dégageant une plus-value brute de 7 ME diminuée d'un retraitement de 4,6 ME (droits d'utilisation conservés à l'actif selon IFRS 16). Le résultat financier s'améliore de 0,3 ME pour atteindre -2,2 ME au 31 décembre 2020.

Le résultat net part du groupe ressort à 47,4 ME, en hausse de 6,6 ME.

Structure financière

L'endettement financier net s'améliore sensiblement, passant de 51,1% au 31 décembre 2019 à 44,4% au 31 décembre 2020. Hors IFRS 16, le ratio s'élève à 11% au 31 décembre 2020 (24,3% à fin 2019).

Dividende

Le Conseil d'Administration proposera, à l'Assemblée générale du 18 mai, un dividende de 8 euros. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 23 juin.

Perspectives

L'exercice 2020 se termine avec un bon niveau d'activité qui se poursuit sur le début d'année. Le groupe reste prudent pour ses prévisions relatives à l'année 2021, compte tenu des incertitudes pesant sur le contexte économique et sanitaire.