Samse : le chiffre d'affaires recule de 15,7% à fin mai avec la crise sanitaire

Crédit photo © Samse

(Boursier.com) — Le Groupe Samse, fort de ses 5.770 collaborateurs et de son maillage de 350 points de vente, connaît depuis 10 ans une progression régulière de son chiffre d'affaires et de ses résultats. En 2019, le Groupe a confirmé cette tendance en améliorant sa rentabilité opérationnelle (+10,3%) et en consolidant sa structure financière. Cette évolution est le fruit d'une politique active d'acquisitions et de projets structurants menée tout au long de l'année. A compter du 17 mars 2020, l'épidémie du virus Covid-19 a fortement impacté l'activité. Aussi, le groupe grenoblois effectue un point d'activité à fin mai.

Repli d'activité avec la crise sanitaire

Depuis le 11 mai, la totalité des points de vente du Groupe sont de nouveau ouverts, sans restriction d'accès au public, avec des protocoles d'accueil sécurisé.

S'agissant du négoce, l'activité du mois de mai est à nouveau en recul par rapport à 2019, mais elle se consolide semaine après semaine. Le chiffre d'affaires cumulé à fin mai baisse cependant de 17,31%. S'agissant de l'activité Bricolage, les ventes du mois de mai ont été supérieures à celles de l'année précédente, résultant notamment d'un effet de rattrapage de la période de confinement. Le chiffre d'affaires cumulé à fin mai 2020 reste en baisse de -9,24% par rapport à 2019.

Ainsi, le chiffre d'affaires total du Groupe est en retrait de -15,68% par rapport à fin mai 2019.

Quelle gestion de crise ?

Dans ces conditions, les mesures prises au début de la crise pour limiter au mieux les impacts sur la trésorerie et les résultats sont maintenues : réduction des investissements et des charges de fonctionnement, surveillance accrue des encours clients, mise en activité partielle d'une partie de nos effectifs au plus proche des niveaux des ventes de nos enseignes.