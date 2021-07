SAMSE : le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 930 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Samse s'établit à 930 ME au titre du premier semestre 2021, en augmentation de 36,9% par rapport à 2020 (+36,1% à périmètre comparable) et de 23,1% par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 719 ME à fin juin 2021, en hausse de 35,5% (+19,1% par rapport à 2019). Le périmètre reste stable sur les deux périodes présentées.

L'activité Bricolage affiche une progression de 41,6% (+38,6% par rapport à 2019) au 30 juin 2021 (+37,9% à périmètre comparable), et évolue sur un marché qui reste très dynamique (+33,4% à fin juin, selon les indices mensuels d'activité du Bricolage communiqués par la Banque de France).

Perspectives

Dans un contexte économique actuellement porteur qui n'offre cependant toujours qu'une visibilité limitée à moyen terme, le Groupe maintient une gestion prudente de l'intensification de son activité (maîtrise des investissements et des embauches). Il poursuit également ses efforts pour limiter les effets liés aux pénuries de matériaux de construction qui concernent un nombre important de catégories de marchandises (Bois, Aciers, Plaques de Plâtre, Matières plastiques...).