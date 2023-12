SAMSE entre en négociation exclusive avec le groupe Herige en vue de l'acquisition de sa branche négoce.

(Boursier.com) — Le Groupe SAMSE annonce son entrée en négociation exclusive avec le Groupe HERIGE en vue de l'acquisition de ses activités de négoce de matériaux multispécialiste (VM Matériaux), spécialiste travaux publics (LNTP) et spécialiste pierres naturelles (Cominex).

Le Groupe SAMSE et le Groupe HERIGE partagent des valeurs communes et notamment une forte culture d'entreprise familiale indépendante. Ils sont en outre partenaires de longue date dans le Groupement MCD, groupement d'achats réunissant leurs filiales négoce.

Cette expansion sur la façade ouest de la France s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe SAMSE.

Ce rapprochement permet au Groupe SAMSE de conforter sa position de numéro deux du Négoce de matériaux en France et de compléter son maillage géographique, devenant ainsi un acteur national présent sur 64 départements avec plus de 7.500 collaborateurs et 430 points de vente.

Présent sur le Grand Ouest de la France et fort de 1 155 collaborateurs, les trois enseignes de négoce du Groupe HERIGE distribuent des matériaux de construction et de rénovation aux professionnels du bâtiment et aux particuliers pour un chiffre d'affaires de 383 ME au travers d'un réseau de 79 points de vente.

Reconnues sur leur marché, ces enseignes cultivent, à l'instar du Groupe SAMSE, la proximité avec leurs clients, collaborateurs et fournisseurs.

Ce rapprochement permettrait aux enseignes d'enrichir mutuellement leur savoirfaire et de mettre en oeuvre de nombreuses synergies.

L'opération proposée est soumise à la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel concernées, ainsi qu'aux autorisations réglementaires usuelles.

Le Groupe SAMSE reste confiant quant à une finalisation de ce rapprochement au printemps 2024.