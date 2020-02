Samse : Dumont Investissement acquiert la participation de BME

Crédit photo © Samse

(Boursier.com) — Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de Samse a réalisé l'acquisition de la participation de 21,13% du capital de Samse détenue par BME France (ex CRH France Distribution), pour un prix, hors frais, de 136 millions d'euros.

La réalisation de cette acquisition fait suite au contrat de cession du 24 janvier 2020.

Cette acquisition porte la participation de Dumont Investissement à 77,30% du capital et 81,28% des droits de vote de Samse.

L'opération met un terme au pacte d'actionnaires de Samse conclu le 17 septembre 2014 entre Dumont Investissement et BME France. Elle s'est accompagnée de la renonciation, par cette dernière et sans indemnité à sa charge, à l'option d'achat du contrôle de Dumont Investissement qui lui avait été consentie le même jour.

Elargissement de capital

Dumont Investissement ouvre à cette occasion son capital à plusieurs nouveaux actionnaires, dont des entités de capital investissement des groupes Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement et Carvest) et Crédit du Nord (Etoile ID), le groupe cimentier Vicat, des partenaires historiques et des investisseurs individuels, qui ont souscrit à une augmentation d'environ 15% du capital pour financer une partie de l'acquisition. Le solde a été financé par souscription d'emprunts auprès du pool bancaire du groupe.

Avec le soutien des principaux actionnaires historiques (familles et salariés) et des nouveaux investisseurs, d'ici la fin de l'année, Dumont Investissement élargira son capital à ses managers dans la limite d'environ 2% du capital et organisera la sortie de certains de ses actionnaires à hauteur d'environ 30% du capital.

Sycomore Corporate Finance a agi en qualité de conseil financier de Dumont Investissement, qui a également été conseillée par Lexan Avocats et le Cabinet Bompoint en droit des sociétés, et par Jeausserand Audouard en financement.