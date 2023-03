Samse : confiant pour l'année 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Samse s'établit à 1,912 milliard d'euros au 31 décembre 2022, en croissance de +8% par rapport à 2021.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe s'élève à 125,4 millions d'euros, en progression de +2,4% (soit +2,9 ME) comparé à 2021.

Les charges externes augmentent de 8,1 ME (+9%), impactées notamment par la hausse des frais de transports et d'entretien des matériels. Les coûts de carburant et d'énergie augmentent d'environ 4,4 ME et les charges de personnel progressent de manière corrélée à l'évolution du chiffre d'affaires du Groupe. Le résultat opérationnel s'établit à 125,2 ME, relativement stable par rapport à 2021.

La charge d'impôt s'élève à 32,7 ME, stable par rapport à 2021, tout comme le taux d'impôt apparent. La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s'établit à 8,3 ME, en augmentation de +0,4 ME par rapport à 2021. Le résultat net des sociétés intégrées ressort ainsi à 97,8 ME, et le résultat net part du Groupe est de 94,9 ME (93,5 ME en 2021).

Structure financière

Le ratio d'endettement financier net évolue de manière favorable. Il passe de 35,3% au 31 décembre 2021 à 29,9% au 31 décembre 2022. Hors IFRS 16, le ratio s'élève à 0,7% au 31 décembre 2022 (5,6% à fin décembre 2021).

16 euros de dividende

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale du 11 mai, un dividende de 16 euros par action. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 23 juin.

Perspectives

Malgré les incertitudes liées au contexte économique et géopolitique actuel, le groupe reste confiant pour l'année 2023, compte-tenu de ses capacités de réactivité et d'adaptation. Par ailleurs, il intensifie sa stratégie de diversification fin janvier 2023 avec une prise de participation (réalisée par l'intermédiaire de sa filiale Henry Timber) à hauteur de 45% dans le Groupe Provvedi, spécialisé dans l'exploitation forestière, la scierie et la deuxième transformation du bois. Les 55% complémentaires ont été acquis par le Groupe Plattard, lui-même faisant partie des entités mises en équivalence du Groupe Samse.