SAMSE : chiffre d'affaires stable sur 9 mois

(Boursier.com) — Le groupe SAMSE a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 433 ME au troisième trimestre 2023, en recul de 3,3% par rapport à 2022. Dans un marché en repli, l'activité Négoce affiche un chiffre d'affaires de 330 ME, en baisse de 4,8% par rapport au troisième trimestre 2022. L'activité Bricolage progresse de 1,9% et s'établit à 102 ME.

A fin septembre, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 1.446 ME, au même niveau que l'an dernier. Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 1.139 ME, en baisse de 1% par rapport à 2022. L'activité Bricolage reste dynamique avec une progression de 3,8% au 30 septembre 2023, malgré une baisse d'activité sur le mois de septembre.