Samse : bien orienté après sa publication annuelle

Samse : bien orienté après sa publication annuelle









Crédit photo © Samse

(Boursier.com) — En séance, le groupe grenoblois Samse gagne 1,4% à 110 euros. Le no 2 français du négoce de matériaux de construction a publié ses résultats 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 1,499 millard d'euros au 31 décembre 2019, soit une croissance de +5,1% par rapport à 2018 (+3,4% à périmètre comparable). A lui seul le chiffre d'affaires consolidé des enseignes de l'activité Négoce s'élève à 1,185 MdE, en progression de 4,8%. Le chiffre d'affaires Bricolage s'élève à 314 millions d'euros, confirmant une dynamique positive.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s'établit à 59,8 ME, en augmentation de +10,3%. Le résultat opérationnel s'élève à 60,3 ME pour un résultat net part du groupe de 41,1 ME, au même niveau que celui de l'an dernier.

Le groupe grenoblois affiche avec un 'gearing' (taux d'endettement net) de 38% au 31 décembre 2019 (30,8 en 2018). Hors IFRS 16, le 'gearing' serait de 24,3%. La dette financière nette est de 195,7 ME pour 515, ME de capitaux propres.

Samse va proposer à l'Assemblée générale du 28 mai, la distribution d'un dividende de 8 euros par action. Il sera mis en paiement à compter du 16 juin 2020.

Confirmation des perspectives long terme

Le contexte sanitaire d'épidémie du virus Covid-19 a engendré, à compter du 17 mars 2020, des impacts significatifs sur l'activité du groupe, avec notamment la fermeture d'une partie significative de ses sites de distribution des activités Négoce et Bricolage. D'ailleurs, la totalité des effets liés à cette situation exceptionnelle est encore difficilement mesurable à ce stade.

Pourtant dans le cadre des estimations retenues pour l'arrêté des comptes clos le 31 décembre 2019, le Groupe ne remet pas en cause ses perspectives à long terme. Samse entend maintenir sa stratégie de développement de son maillage existant des agences de négoces et des magasins de bricolage, et poursuivre également la bonne intégration des acquisitions réalisées au cours de l'année 2019.