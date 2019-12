SAMSE annonce l'adoption du Code de gouvernement d'entreprise Middlenext

(Boursier.com) — La société SAMSE qui se référait jusqu'à présent au Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF, a décidé, aux termes des réunions du Directoire et du Conseil de Surveillance en date des 11 et 19 décembre 2019, de se référer désormais au Code de gouvernement d'entreprise Middlenext, qui apparaît mieux adapté à la société au regard notamment de sa taille et de la structure de son capital.

Ce Code, dans sa dernière version publiée septembre 2016, est disponible notamment sur le site Middlenext (www.middlenext.com).

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second Groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat. Composé de 25 enseignes, il emploie 5.440 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 MdE en 2018.