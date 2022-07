Samse : activité dynamique au 1er semestre 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Samse s'élève à près de 1 milliard d'euros au titre du 1er semestre 2022 (998,6 millions d'euros), en progression de +7,3% par rapport à 2021 (930,3 ME).

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce, porté notamment par un marché inflationniste, s'établit à 803 ME à fin juin 2022, en croissance de +11,8%. Avec une fréquentation en baisse et une année 2021 de comparaison spécialement dynamique, l'activité Bricolage ressort en retrait de -7,7% au 30 juin, mais affiche un bon niveau de performance au global (+22,3% par rapport à 2019). Le marché est également en recul (-4,2%) par rapport à 2021 selon les indices mensuels communiqués par la Banque de France.

Perspectives

Dans un contexte économique instable et dont la visibilité est encore faible, le groupe grenoblois affiche une structure financière solide et reste dynamique et réactif face aux évolutions du marché.