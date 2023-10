SAMSE acquiert la société Gémoise

(Boursier.com) — Le groupe SAMSE annonce devenir actionnaire à 100% de la société Gémoise, distributeur de matériaux pour le Bâtiment et les Travaux Publics. Située en région parisienne et implantée sur trois sites, Gémoise a réalisé un chiffre d'affaires de près de 29 ME en 2022.

SAMSE explique que cette acquisition lui permet de compléter son maillage territorial et d'élargir l'offre de sa filière TP/EAU avec l'apport de l'activité liée à l'hydraulique des bâtiments.

La filière TP/EAU du Groupe SAMSE réaffirme par cette acquisition la volonté de se développer sur l'ensemble du territoire national avec une offre spécialisée pour tous les intervenants du cycle de l'eau.