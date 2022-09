Samaio renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Smaio au 1er semestre 2022 s'élève à 1,3 million d'euro, en progression de +28% par rapport au 1er semestre 2021 (1 ME). Cette hausse s'explique par une forte croissance de l'activité à l'International (+119%) et notamment par la montée en puissance de nos distributeurs historiques en Espagne et en Scandinavie, des nouveaux accords de distribution signés dans les pays Baltes et en Grèce, ainsi que les premières chirurgies réalisées aux Etats-Unis.

La marge brute de Smaio atteint un nouveau point haut à 60% contre 52% à fin juin 2021 et 55% à fin décembre 2021 du fait d'une présence accrue sur des marchés à l'international, historiquement plus rémunérateurs, et des conditions tarifaires d'achats d'implants plus avantageuses obtenues sur 2021.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2022 est une perte 1,75 ME, stable par rapport à la même période de 2021.

Le résultat exceptionnel s'établit à 7,4 ME et résulte intégralement de l'abandon du compte courant détenu par le groupe japonais Otsuka - actionnaire historique de SMAIO - au profit de la société.

Le résultat net du 1er semestre 2022 est bénéficiaire de 5,4 ME (-1,6 ME sur la même période 2021).

Structure financière renforcée

La trésorerie au 30 juin 2022 s'élevait à 7,33 ME (0,57 ME au 31 décembre 2021). Ce niveau de trésorerie permet de financer le développement de la société conformément à la stratégie présentée à la communauté financière. Le niveau des capitaux propres s'établissait à 12,32 ME au 30 juin 2022 (-0,62 MEUR au 31 décembre 2021).

Stratégie et perspectives

Durant les prochains mois, et conformément à la stratégie annoncée au moment de son introduction en bourse, la société poursuivra 3 principaux objectifs :

1) La montée en puissance du partenariat avec NuVasive ;

2) La commercialisation de la solution i-Kontrol en Europe, aux Etats-Unis et en Australie

3) Le développement de projet R&D innovants destinés à améliorer la précision, la rapidité et la fiabilité des chirurgies de la colonne vertébrale.