Sam Altman de retour à la tête d'OpenAI et ChatGPT !

(Boursier.com) — Le feuilleton OpenAI se poursuit et le nouveau rebondissement prend la forme d'un grand retour de Sam Altman, débarqué vendredi soir sans ménagement, en tant que directeur général. Altman, "sorti" par le conseil d'administration d'OpenAI en fin de semaine dernière pour des motifs qui restent assez flous, a été rappelons-le aussi vite nommé dirigeant d'une nouvelle entité IA chez Microsoft - le premier actionnaire de la startup d'intelligence artificielle. OpenAI vient pourtant d'annoncer sur le réseau social X, ex-Twitter : "Nous avons conclu un accord de principe pour que Sam Altman revienne chez OpenAI en tant que directeur général avec un nouveau conseil d'administration initial composé de Bret Taylor (président), Larry Summers et Adam D'Angelo. Nous collaborons pour peaufiner les détails. Merci beaucoup pour votre patience durant cette période".

Altman a réagi à ce message en ajoutant : "J'adore openai, et tout ce que j'ai fait ces derniers jours a servi à maintenir cette équipe et sa mission. lorsque j'ai décidé de rejoindre Microsoft le dimanche soir, il était clair que c'était la meilleure voie pour moi et l'équipe. Avec le nouveau conseil d'administration et le soutien de Satya (ndlr : Nadella, patron de Microsoft), j'ai hâte de revenir à openai et de bâtir sur notre solide partenariat avec Microsoft".

"Nous sommes encouragés par les changements apportés au conseil d'administration d'OpenAI. Nous pensons qu'il s'agit d'une première étape essentielle sur la voie d'une gouvernance plus stable, mieux informée et plus efficace. Sam, Greg et moi avons discuté et convenu qu'ils avaient un rôle clé à jouer aux côtés de l'équipe de direction de l'OAI pour garantir que l'OAI continue de prospérer et de poursuivre sa mission. Nous sommes impatients de bâtir sur notre partenariat solide et de fournir la valeur de cette nouvelle génération d'IA à nos clients et partenaires", a rebondi Satya Nadella, directeur général de Microsoft.

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring... https://t.co/djO6Fuz6t9

— Satya Nadella (@satyanadella), via Twitter

Suite à leurs départs de la startup, Microsoft avait précédemment recruté Sam Altman et Greg Brockman, directeur général et président du conseil d'OpenAI, pour prendre la tête d'une nouvelle entité IA chez Microsoft, mais Nadella semblait ouvert à toutes les configurations possibles permettant la poursuite du développement du partenariat. Alors que Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, créateur de ChatGPT, et espère vendre ses produits plus cher en intégrant l'IA de la startup, Nadella avait confié plus tôt à CNBC qu'il était ouvert à un retour d'Altman à la direction d'OpenAI. "Écoutez, c'est au conseil d'administration, à la direction et aux employés d'OpenAI de choisir", avait déclaré ainsi Nadella. "Nous avons choisi de nous associer explicitement à OpenAI et nous voulons continuer à le faire, et évidemment, cela dépend du fait que les gens d'OpenAI y restent ou viennent chez Microsoft", avait ajouté le CEO de Microsoft...

Dans le même temps, les salariés d'OpenAI avaient manifesté un soutien massif suite à l'éviction d'Altman, menaçant de quitter la startup pour rejoindre leur ancien patron, si le conseil d'administration d'OpenAI n'était pas débarqué.