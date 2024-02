Sam Altman d'OpenAI voudrait lever jusqu'à 7.000 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Sam Altman, le patron d'OpenAI, startup d'intelligence artificielle soutenue par Microsoft, affiche ses ambitions. D'après le Wall Street Journal, le jeune patron n'aurait pas peur du gigantisme, puisqu'il voudrait se lancer dans un projet représentant des... billions de dollars, 7.000 milliards de dollars pour être plus précis ! Altman chercherait ainsi "des billions" (un billion représentant mille milliards de dollars) pour remodeler le secteur des puces et de l'IA, à en croire le Wall Street Journal. Le leader d'OpenAI recherche donc des investisseurs aux poches bien pleines, notamment du côté des Émirats arabes unis, "pour un projet pouvant nécessiter jusqu'à 7.000 milliards de dollars", ajoute le WSJ.

Il s'agirait donc de "remodeler l'industrie mondiale des semi-conducteurs", dans le cadre d'un projet pharaonique dont le montant éclipserait la taille actuelle de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Le DG d'OpenAI serait en pourparlers avec des investisseurs, notamment le gouvernement des Émirats arabes unis, pour lever des fonds pour cette initiative technologique extrêmement ambitieuse "qui renforcerait la capacité mondiale de fabrication de puces, étendrait sa capacité à alimenter l'IA, entre autres, et coûterait plusieurs billions de dollars", selon des personnes proches du dossier citées par le journal. Le projet pourrait nécessiter de lever entre 5 et 7.000 milliards de dollars, a même déclaré l'une des sources.

Les plans de levée de fonds se heurtent à des obstacles importants, et visent à résoudre les contraintes qui pèsent sur la croissance d'OpenAI, notamment la rareté des puces d'IA coûteuses nécessaires pour former de grands modèles de langage derrière des systèmes d'IA tels que ChatGPT, explique le Wall Street Journal. Altman, comme bon nombre de patrons de firmes technologiques, s'est souvent plaint du manque de puces de ce type, connues sous le nom d'unités de traitement graphique (GPU), pour alimenter l'expansion fulgurante d'OpenAI et de l'IA générative.