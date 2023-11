Salon de Dubaï : Royal Jordanian et Royal Air Maroc commandent des 787-9 Dreamliner

(Boursier.com) — La belle moisson se poursuit pour Boeing lors de la première journée du salon de Dubaï. Après les grosses commandes d'Emirates et Flydubai, Royal Jordanian a annoncé l'achat de quatre 787-9 Dreamliner alors que la compagnie aérienne agrandit et modernise sa flotte de gros-porteurs. Le transporteur national jordanien a également confirmé une précédente commande de 2 B787-9, portant ainsi son carnet de commandes total de Dreamliner à six unités. Royal Air Maroc a de son côté confirmé une commande de 2 B.787 alors que la compagnie marocaine développe sa flotte de gros-porteurs. Le transporteur, qui exploite actuellement neuf Dreamliners, tire parti de l'efficacité et de la flexibilité de la famille 787 pour étendre son réseau long-courrier.