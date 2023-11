Salon de Dubaï : airBaltic opte encore pour l'A220

(Boursier.com) — airBaltic devient le plus gros client de l'A220 en Europe après avoir confirmé une commande supplémentaire de 30 Airbus 220-300. Cet accord porte le carnet de commandes fermes de la compagnie aérienne à 80 appareils. airBaltic exploite déjà une flotte de 44 A220-300, ce qui en fait le plus grand opérateur d'A220-300 au monde. airBaltic était le client de lancement de l'appareil en 2016. L'A220-300 est l'avion commercial le plus moderne de la catégorie monocouloirs. Il peut transporter entre 120 et 150 passagers sur des vols allant jusqu'à 3.450 milles nautiques (6.390 km), rappelle Airbus.

We are thrilled to announce a significant milestone at the Dubai Airshow 2023: @airBaltic and @Airbus have solidified a firm agreement for 30 Airbus A220-300 aircraft, complemented by an option for an additional 20. This propels airBaltic towards a vision of operating a fleet of... pic.twitter.com/IK6S7AJRWA

— airBaltic (@airBaltic), via Twitter