Salon aéronautique de Dubaï 2021 : le Boeing 777X est arrivé aux Émirats arabes unis

(Boursier.com) — Boeing annonce que son nouvel avion Boeing 777X s'est posé mardi sur la piste de l'aéroport Dubai World Central à 14?heures?02, heure locale en prélude au salon aéronautique de Dubaï qui aura lieu du 14 au 18 novembre. L'appareil sera exposé sur le statique et participera au programme de démonstrations en vol à partir de dimanche 14 novembre.

L'avion d'essais 777-9 a effectué un vol sans escale de près de 15?heures entre l'aérodrome Boeing Field de Seattle et l'aéroport de Dubaï. Ce premier vol international est également le plus long accompli à ce jour par le 777X qui poursuit sa rigoureuse campagne d'essais.

Reprenant les meilleures technologies et caractéristiques des familles 777 et 787, le 777-9 sera le plus grand et le plus efficient des biréacteurs en service dans le monde avec une consommation de carburant, un niveau d'émissions et des coûts d'exploitation inférieurs de 10% à ceux de ses concurrents, ainsi qu'une expérience à bord exceptionnelle pour les passagers.

La famille 777X totalise à ce jour 351?commandes et engagements d'achat de la part de huit grands clients du monde entier. La livraison du premier exemplaire du 777X est prévue à la fin de l'année 2023.