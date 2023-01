Salesforce veut réduire ses coûts de 3 à 5 milliards de dollars

(Boursier.com) — Salesforce entend réduire ses coûts de 3 à 5 milliards de dollars, selon le DG du groupe Marc Benioff, cité par Fortune. Fortune rapporte ainsi que le dirigeant de Salesforce a déclaré à des "initiés" que son entreprise visait à réduire les coûts de 3 à 5 milliards de dollars. Rappelons que mercredi, l'entreprise avait annoncé qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 10%. Benioff a mentionné l'objectif de réduction des coûts de 3 à 5 milliards de dollars dans un enregistrement audio obtenu par Fortune. Il a également déclaré que la réduction des avoirs immobiliers constituerait une partie importante de ces réductions de coûts. Lors d'une autre réunion générale, un cadre de Salesforce a déclaré que le taux d'occupation de certains bureaux de Salesforce était "toujours bien inférieur à 20 %", parfois même inférieur à 10%.

La semaine dernière, Salesforce a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 10% environ, alors que le groupe software américain dit avoir embauché trop de personnel. Salesforce compte environ 80 000 salariés. La restructuration devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2024. Le groupe prévoit aussi de réduire son espace de travail, avec des ajustements attendus durant l'exercice 2026. Salesforce réagit face au ralentissement économique, sous la pression par ailleurs d'investisseurs comprenant l'activiste Starboard Value. Dans le même temps, le groupe n'envisage, pour le trimestre entamé, que sa plus faible croissance des revenus depuis l'introduction en bourse de 2004. Au sommet de l'organigramme, le co-directeur général Bret Taylor et le DG de Slack, Stewart Butterfield, ont annoncé quant à eux récemment leurs départs.