Salesforce : un successeur tout désigné pour Benioff ?

(Boursier.com) — Le DG de Salesforce, Marc Benioff, bouscule les rangs de la direction, selon Business Insider, qui cite une note de service interne du groupe, dans laquelle Benioff a annoncé que la société ramènerait plusieurs cadres qui sont partis travailler chez des rivaux, Miguel Milano devenant directeur des revenus, Ariel Kelman devenant directeur du marketing et l'actuel président et directeur de l'exploitation Brian Millham prenant un éventail de nouvelles responsabilités, y compris le marketing, la réussite des employés et la technologie d'entreprise. Selon l'article, la note de service interne suggère que Millham est désormais favori pour potentiellement succéder à Benioff en tant que directeur général, 70% des employés de Salesforce relevant désormais de Millham.