Salesforce supprime encore 700 postes

(Boursier.com) — Salesforce poursuit ses réductions de coûts et devrait encore supprimer environ 700 emplois, selon le Wall Street Journal, ce qui représente près de 1% des effectifs mondiaux. Le journal indique tout de même que Salesforce affiche encore environ 1.000 ouvertures de postes à l'échelle du groupe. Les coupes dans les effectifs ne pourraient donc être qu'un ajustement opéré par le géant software. Salesforce avait déjà réduit ses effectifs l'an dernier, mais de manière plus brutale. Le groupe avait alors supprimé 10% des effectifs et fermé certains bureaux. Cela avait conduit ensuite à une nette amélioration de la rentabilité aux deuxième et troisième trimestre. Désormais, il semblerait que Salesforce procède à la fois à des suppressions d'emplois et à des embauches parallèles.