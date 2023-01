Salesforce supprime 10% de ses effectifs

(Boursier.com) — Salesforce a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 10% environ, alors que le groupe software américain dit avoir embauché trop de personnel. Salesforce compte environ 80 000 salariés. La restructuration devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2024. Le groupe prévoit aussi de réduire son espace de travail, avec des ajustements attendus durant l'exercice 2026. Salesforce réagit donc face au ralentissement économique, sous la pression par ailleurs d'investisseurs comprenant l'activiste Starboard Value. Dans le même temps, le groupe n'envisage, pour le trimestre entamé, que sa plus faible croissance des revenus depuis l'introduction en bourse de 2004. Au sommet de l'organigramme, le co-directeur général Bret Taylor et le DG de Slack, Stewart Butterfield, ont annoncé quant à eux récemment leurs départs.

"L'environnement reste difficile et nos clients adoptent une approche plus mesurée dans leurs décisions d'achat", a indiqué le directeur général de Salesforce, Marc Benioff, dans une lettre aux employés. "Alors que nos revenus se sont accélérés pendant la pandémie, nous avons embauché trop de personnes avant ce ralentissement économique auquel nous sommes actuellement confrontés, et j'en assume la responsabilité", a ajouté le dirigeant. Salesforce, le plus grand employeur du secteur privé à San Francisco, avait quasiment triplé ses effectifs au cours des cinq dernières années, en grande partie grâce à des dizaines d'acquisitions, note l'agence Bloomberg. Il avait précédemment supprimé des centaines d'emplois concentrés dans les équipes commerciales en novembre. Benioff a précisé que de nombreux employés concernés seraient informés dans la "prochaine heure" et recevraient un minimum d'environ cinq mois de salaire, l'assurance maladie, des ressources professionnelles et d'autres avantages.