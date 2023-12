Salesforce s'envole à Wall Street

(Boursier.com) — Salesforce se distingue en progression de plus de 9% désormais avant bourse à Wall Street, alors que le groupe de Marc Benioff a agréablement surpris hier soir par sa publication financière et ses très solides prévisions. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,11$, à comparer à un consensus de 2,06$. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 8,72 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes. Pour le quatrième trimestre fiscal cette fois, Salesforce anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 2,25 à 2,26$, contre 2,17$ de consensus. Le programme de réduction des coûts du groupe semble donc porter ses fruits, Salesforce ayant ramené ses effectifs à moins de 71.000 personnes à fin octobre, soit 11% de moins qu'il y a un an. Le groupe de San Francisco prévoit des revenus du quatrième trimestre allant de 9,18 à 9,23 milliards de dollars.