Salesforce : résultats et perspectives salués à Wall Street

(Boursier.com) — Salesforce , le géant américain des logiciels de gestion de la relation client (CRM), a publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le trimestre écoulé, et a revu en hausse ses prévisions de bénéfices par action pour l'exercice en cours, tout en ajustant en légère baisse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, évoquant des conditions commerciales difficiles.

Les investisseurs ont jugé l'ensemble de cette publication plutôt positivement, si l'on en croit la hausse de plus de 7,5% du titre Salesforce mardi soir dans les cotations électroniques après la clôture de Wall Street. Depuis le début de l'année, le titre a cependant cédé près de 37%, emporté par la correction des valeurs technologiques.

Au premier trimestre fiscal achevé fin avril, les ventes du groupe ont dépassé les attentes de Wall Street, grâce à une forte demande de logiciels et d'outils professionnels, les entreprises adoptants de plus en plus des modèles de travail hybrides. Le chiffre d'affaires a ainsi bondi de 24% pour atteindre 7,41 Mds$ contre 5,96 Mds$ un an plus tôt (+24%) et 7,38 Mds$ attendu par le consensus FactSet.

Le bénéfice net trimestriel est tombé à 28 millions de dollars (3 cents par action) contre 469 M$ (50 cents par action) un an plus tôt. Toutefois, en données ajustées des éléments non récurrents, le bénéfice par action ressort à 98 cents, contre 1,21$ au 1er trimestre fiscal 2021, et supérieur aux attentes des analystes, logées à 94 cents.

Ventes annuelles revues en légère baisse

L'éditeur de logiciels, qui a racheté fin 2021 le spécialiste des solutions de télétravail collaboratif Slack Technologies, s'est cependant montré prudent pour ses ventes annuelles. Il prévoit dorénavant un chiffre d'affaires compris entre 31,7 et 31,8 milliards de dollars pour son exercice fiscal se terminant en janvier 2023, alors qu'il tablait auparavant sur une fourchette de 32 à 32,1 Mds$.

Salesforce a évoqué des commerciales difficiles obligeant les entreprises clientes à retarder la mise à niveau de leurs infrastructures logicielles. Le groupe a malgré cela revu en hausse ses prévisions de bénéfices annuels et s'attend à un bénéfice par action (bpa) ajusté de 4,74 à 4,76$ contre 4,62 à 4,64$ prévu en mars.

Les analystes tablaient de leur côté sur un bpa de 4,66$ pour des ventes de 32,06 Mds$ pour l'exercice en cours.