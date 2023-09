Salesforce rachète Airkit.ai

(Boursier.com) — Salesforce , l'éditeur californien de logiciels, a annoncé un accord pour acquérir Airkit.ai, dont les conditions financières n'ont pas été divulguées. Airkit.ai est un créateur d'applications et d'expériences de service client basées sur l'intelligence artificielle. Une fois l'acquisition finalisée, Airkit.ai fera partie de Service Cloud et continuera d'être dirigé par Adam Evans, cofondateur et CTO de l'entreprise. La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre de l'exercice 2024 de Salesforce. Cette transaction n'entraîne aucun changement par rapport aux prévisions financières actuelles de la société précédemment fournies le 30 août 2023, a précisé Salesforce.