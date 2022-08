Salesforce plonge après les résultats

(Boursier.com) — Salesforce , l'éditeur américain de logiciels de gestion, leader de la relation client, décroche avant bourse à Wall Street. Le groupe de Marc Benioff a livré en particulier une guidance de revenus inférieure aux attentes. Les revenus sont attendus voisins de 7,83 milliards de dollars sur le trimestre clos en octobre, contre plus de 8 milliards de dollars de consensus. La guidance annuelle est réduite ainsi à 30,9-31 milliards de dollars, contre 31,8 milliards auparavant pour le haut de fourchette et 31,7 milliards de consensus. Pour le deuxième trimestre fiscal, les revenus ont augmenté de 22% à 7,72 milliards de dollars, battant le consensus de place. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre clos a été de 1,19$, contre 1,03$ de consensus. La force du dollar a impacté plus que prévu les comptes trimestriels, qui ressortent donc tout de même meilleurs que prévu. Le groupe abaisse sa guidance de bpa ajusté annuel entre 4,71 et 4,73$.

Salesforce a aussi prévenu de challenges sur certains marchés en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe annonce enfin un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 10 milliards de dollars, son premier programme de ce type.