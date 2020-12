Salesforce : les analystes dubitatifs sur l'achat de Slack

Salesforce : les analystes dubitatifs sur l'achat de Slack









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les marchés financiers digèrent avec difficulté, mercredi, l'annonce par Salesforce de l'acquisition de Slack, faite la veille au soir. D'un montant de près de 28 milliards de dollars en numéraire et en titres, l'opération est destinée à concurrencer le géant Microsoft Teams sur le marché des logiciels d'aide au télétravail.

L'action de Salesforce, un géant des logiciels de gestion de la relation client (CRM), abandonne ainsi 8,8% en séance, autour de 220$, pesant sur l'indice Dow Jones, où le titre est entré le 31 août dernier. Depuis le 25 novembre, date des premières rumeurs concernant l'acquisition de Slack, éditeur d'une plateforme de travail collaboratif en ligne, le titre de Salesforce a chuté de plus de 15%...

Et l'annonce mardi soir, de résultats trimestriels très supérieurs aux attentes n'a pas permis d'enrayer la baisse. Le titre Salesforce gagne tout de même encore plus de 35% depuis le début 2020, soutenu par l'envolée des activités en ligne (commerce, télétravail, réunions) provoquée par la pandémie de coronavirus.

Wall Street semble donc s'inquiéter de la pertinence de cette opération de croissance externe jugée très coûteuse (la plus importante de l'histoire de Salesforce, créé en 1999) et qui constitue pour le groupe de CRM une diversification dans les services de travail collaboratif, dont Microsoft est le poids lourd avec sa solution Microsoft Teams.

Comment faire pour que "1 + 1 fasse 3" ?

Ainsi, dans une note publiée mercredi, la firme Citi se montre circonspecte, l'analyste Walter Pritchard ramenant sa recommandation à "neutre" et réduisant son objectif de cours de 300$ à 250$ (contre environ 220$ ce mercredi). Pritchard s'interroge sur la pertinence de cette acquisition, se demandant s'il s'agit de la bonne façon de répondre à la concurrence de Microsoft.

"Nous ne sommes pas fans de cet accord", écrit l'analyste de Citi. "Nous ne pensons pas que Salesforce avait besoin d'acheter cet actif, d'autant qu'il y a un fort chevauchement des clientèles des deux groupes, et que sur ce marché Microsoft Teams devient l'acteur incontournable"

Interrogé sur la raison de préférer une acquisition à un partenariat commercial avec Slack, le PDG de Salesforce Marc Benioff a souligné mardi soir que le groupe a "la capacité d'intégrer les compagnies acquises et de faire en sorte qu'un plus un fasse trois". Lors d'une conférence téléphonique, il a rappelé le succès des précédentes grandes acquisitions du groupe, Tableau Software en 2019 et Mulesoft en 2018.

Le prix élevé et la concurrence de Microsoft inquiètent

De son côté, le broker Raymond James a maintenu sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé à 280$ contre 255$. Cela dit, l'analyste s'interroge lui aussi sur la pertinence de cet achat, estimant qu'il "n'est pas clair en quoi l'acquisition de Slack était nécessaire" et appelant la direction du groupe à clarifier prochainement sa décision.

Enfin, Mizuho a conservé sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 275$, mais a estimé qu'il était "incertain" que Salesforce puisse rentabiliser son achat de Slack à un prix aussi élevé. L'analyste de Mizuho estime que des synergies sont possibles entre Salesforce et Slack, mais pense qu'il sera plus difficile de monétiser cet actif que Mulesoft et Tableau, "étant donné la présence énorme de Microsoft Teams" sur le marché des solutions de travail collaboratif.