Salesforce France obtient le label "Best Workplaces for Women 2023"

(Boursier.com) — Salesforce est aujourd'hui récompensée par l'obtention du label "Best Workplaces for Women 2023". Le palmarès établi par Great Place to Work met en valeur les efforts de 35 entreprises qui oeuvrent au quotidien pour faire de l'égalité femmes-hommes une priorité. Salesforce est la seule entreprise de sa catégorie à avoir été nommée à la fois au palmarès de "Best Workplaces in Tech" et "Best Workplaces for Women".

Cette nouvelle distinction vient saluer les engagements de l'entreprise pour créer un environnement favorable au bien-être et à l'épanouissement des femmes, une reconnaissance d'autant plus importante dans un secteur qui souffre d'une pénurie de main-d'oeuvre féminine.