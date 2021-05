Salesforce explose le consensus et revoit ses prévisions à la hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Salesforce , le géant américain des logiciels de gestion de la relation client (CRM), a publié jeudi soir des comptes supérieurs aux attentes pour son 1er trimestre fiscal, ainsi que des prévisions plus optimistes que prévu, ce qui a fait bondir son cours de Bourse de plus de 5% dans les cotations électroniques après la clôture de Wall Street.

Le directeur général de Salesforce, Marc Benioff, a salué "le meilleur premier trimestre de notre histoire", et a estimé que le groupe était en bonne voie pour atteindre les 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel en 2026.

Au premier trimestre fiscal, achevé fin avril, le bénéfice net du groupe (qui a récemment annoncé le rachat de Slack, spécialiste du télétravail) a été multiplié par près de 5 pour atteindre 469 millions de dollars au 1er trimestre contre 99 millions un an plus tôt. En données ajustées des élements non récurrents, le bénéfice net par action est de 1,21$, contre 0,70$ en 2020, et 0,88$ attendu par le consensus d'analystes compilé par le cabinet FactSet.

Les ventes ont bondi de plus de 22% pour totaliser 5,96 milliards de dollars contre 5,89 Mds$ de consensus.

Prévisions revues à la hausse

"Nous pensons que notre plateforme "Customer 360" s'est révélée comme la technologie la plus efficace pour que les compagnies accélèrent leur sortie de la pandémie" de coronavirus, a souligné M. Benioff", cité par le communiqué de Salesforce.

Côté prévisions, Salesforce s'attend au 2e trimestre un bpa ajusté de 91 à 92 cents pour des revenus de 6,22 à 6,23 Mds$, des chiffres supérieurs aux attentes des marchés (bpa de 87 cents et revenus de 6,17 Mds$).

Le groupe a en outre relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2022 en cours, avec un bpa de 3,79$ à 3,81$ pour des ventes de 25,9 à 26 Mds$, alors que les analystes attendaient 3,44$ et 25,75 Mds$. Salesforce a précisé que ces prévisions incluaient un apport d'environ 500 M$ de la part de Slack, qu'il a acquis fin 2020 pour 27,7 Mds$. Le groupe compte toujours boucler cette acquisition au cours du trimestre fiscal en cours, qui s'achèvera fin juillet.